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Будет гроза: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде во вторник

Общество 13:05   13.07.2026
Виктория Яковенко
Будет гроза: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 июля.

«Днем 14 июля по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, по прогнозам синоптиков, неделя в регионе начнется с облачной, дождливой погоды, кое-где с грозой. Так, сегодня, 13 июля, в области ночью будет небольшой дождь, днем ​​также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью температура опустится до 11 – 16°, днем ​​– столбики термометров будут показывать 21 – 26°. В Харькове ночью и днем ​​также ожидается дождь, ожидается и гроза.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 13:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 июля.".