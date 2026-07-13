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Буде гроза: жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду у вівторок

Суспільство 13:05   13.07.2026
Вікторія Яковенко
Буде гроза: жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 липня.

«Вдень 14 липня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, тиждень в регіоні розпочнеться з хмарної, дощової погоди, подекуди – з грозою. Так сьогодні, 13 липня, в області вночі буде невеликий дощ, вдень також очікується короткочасний дощ та гроза. Вночі температура опуститься до 11 – 16°, вдень – стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26°. У Харкові вночі та вдень також буде йти дощ, очікується і гроза.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 13:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 липня.".