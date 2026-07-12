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Гроза накриє Харківщину сьогодні вдень

Погода 11:55   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Гроза накриє Харківщину сьогодні вдень

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомили, що сьогодні, 12 липня, вдень очікується небезпечна погода.

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області буде гроза. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що у неділю, 12 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, уночі та вранці – слабкий туман. У Харкові термометри покажуть 21-23°, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. В області температура буде – 20-25°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 11:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомили, що сьогодні, 12 липня, вдень очікується небезпечна погода.".