Гроза накриє Харківщину сьогодні вдень

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомили, що сьогодні, 12 липня, вдень очікується небезпечна погода.

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області буде гроза. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що у неділю, 12 липня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, уночі та вранці – слабкий туман. У Харкові термометри покажуть 21-23°, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. В області температура буде – 20-25°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.