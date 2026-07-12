Новини Харкова — головне 12 липня: “прильоти” у місті, постраждали люди

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07:33

Атака БпЛА на Харків: троє постраждалих, понад 20 пошкоджених будинків

Вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: “прилетіло” по Шевченківському і Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа.

“Внаслідок удару дронами по місту, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському – горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за меддопомогою – троє”, – написав Терехов.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще й Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.