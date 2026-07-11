БпЛА «Італмас» вдарив по Харкову: що відомо

«Приліт» зафіксували в Немишлянському районі.

Як повідомив мер Ігор Терехов, вдарив ворожий дрон «Італмас». Подробиці наразі з’ясовують.

Нагадаємо, певне технічне рішення для захисту Харкова від FPV на оптоволокні розробили та успішно випробували напередодні спільно з військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив” про заходи з убезпечення від таких дронів. Він підкреслив, що над подібними питаннями місто працює спільно із Силами оборони, оскільки самостійно визначати місця для тих же антидронових сіток та встановлювати їх мерія не має повноважень. Оскільки перші тести технічного рішення проти FPV на оптоволокні пройшли успішно, далі, за словами Терехова, розпочинається “певний процес”. Крім того, міський голова запевнив: за наявності можливості у Харкові продовжуватимуть нарощувати й кількість звичайних залізобетонних безпечних зупинок.