Хто керував ударом по Грозі; захист від FPV на оптоволокні – підсумки 10 липня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 липня.

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Правоохоронці повністю відтворили механізм воєнного злочину у селі Гроза, де у жовтні 2023 року загинули 59 людей. Служба безпеки та Офіс генпрокурора встановили імена п’ятьох російських командирів, які готували та керували цим ударом. Як повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула, рішення про атаку ухвалив особисто російський генерал-полковник Олексій Кім. Саму балістичну ракету «Іскандер-М» із території Воронезької області запустили бійці 119-ї бригади за наказом полковника Івана Петрова. Усім п’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Щоб похвилинно довести провину окупантів, слідчі провели огляд місця трагедії, проаналізували уламки ракети, встановили траєкторію її польоту, визначили місце запуску, провели понад 180 експертиз та задіяли 3D-сканування. Нагадаємо, тоді російський удар прийшовся точно по сільському кафе, де цивільні — переважно жінки та літні люди — зібралися на поминки за загиблим військовим. Навідниками ракети виявилися двоє місцевих братів-колаборантів, які втекли до Росії.

Аналітики проєкту оновили свою інтерактивну мапу. За даними осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу села Бочкове Вовчанської громади.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив” про заходи з убезпечення від таких дронів. Він підкреслив, що над подібними питаннями місто працює спільно із Силами оборони, оскільки самостійно визначати місця для тих же антидронових сіток та встановлювати їх мерія не має повноважень. Оскільки перші тести технічного рішення проти FPV на оптоволокні пройшли успішно, далі, за словами Терехова, розпочинається “певний процес”. Крім того, міський голова запевнив: за наявності можливості у Харкові продовжуватимуть нарощувати й кількість звичайних залізобетонних безпечних зупинок.

Так вважає мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що під час тривог працівникам заправок та водіям на прифронтових територіях просто ніде сховатися, тому біля станцій необхідно встановити невеликі мобільні укриття. Окрім захисту життів, мер закликав уряд підставити плече бізнесу фінансово — через пільгове кредитування та страхування воєнних ризиків.

В «Обленерго» попередили: пов’язано це з невідкладними ремонтними роботами в електромережах. В Індустріальному районі обмеження діятимуть і в суботу, і в неділю, з восьмої ранку до шостої вечора. Без електропостачання залишаться мешканці селища Затишшя, а також великих магістралей, серед яких проспекти Героїв Харкова, Архітектора Альошина, Індустріальний, Олександрівський та вулиці Роганська і Миру. Водночас у Київському районі світло вимкнуть лише в суботу, з восьмої ранку до п’ятої вечора. Під тимчасове знеструмлення потраплять будинки на Харківському шосе, проспектах Академіка Курчатова та Жуковського, а також на вулицях Академіка Проскури, Астрономічній, Рудика та Шишківській. Повний перелік адрес дивіться на нашому сайті.