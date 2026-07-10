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У суботу в Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків

Суспільство 13:31   10.07.2026
Вікторія Яковенко
У суботу в Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 11 липня.

«Вдень 11 липня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, у Харкові 8 липня йшов дощ, і в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі.

Сьогодні, 10 липня, за даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, в регіоні також оголошено I рівень небезпечності, жовтий: попереджали про зливу, грозу, град та шквал.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 13:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 11 липня.".