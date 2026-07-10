Врятуватися ніде: Терехов пропонує створити мобільні укриття біля АЗС

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що через цілеспрямовані атаки на АЗС уряд має ухвалити програму щодо захисту заправок. Він пропонує кілька варіантів.

«Перш за все, хочу подякувати нашим АЗС, які з початку війни дуже нас підтримували і військових, і КП, віддавали нам пальне, щоб люди могли працювати у найскладніших умовах. Сьогодні нам потрібно, щоб держава підставила плече нашим АЗС, щоб зберегти життя людей, які працюють там, зберегти життя людей, які приїхали і заправляють свої автівки. Потрібно розробити і надати їм таку підтримку – невеликі мобільні укриття, щоб люди мали можливість сховатись під час повітряних тривог. Люди розуміють, що є загрози, але вони зупиняють роботи, а врятуватися їм ніде, і немає безпечного місця. Звісно, коли страждають наші АЗС повинна бути підтримка, особливо на прифронтових територіях. Це пільгове кредитування, страхування військових ризиків – це потрібно зробити», – сказав міський голова в етері нацмарафону .

Він вкотре підкреслив, що дефіциту пального у Харкові наразі немає. За його словами, ситуація у місті стабільна.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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