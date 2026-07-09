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Як заповідний фонд опинився у приватників: на Харківщині судяться за 150 га

Суспільство 20:43   09.07.2026
Олена Нагорна
Як заповідний фонд опинився у приватників: на Харківщині судяться за 150 га

Майже 150 гектарів об’єкта природно-заповідного фонду — заказника «Орчицький» у Зачепилівській громаді Берестинського району — вартістю близько 3,4 мільйона гривень опинились у незаконній оренді, вважають в обласній прокуратурі.

Землі загальнозоологічного заказника місцевого значення незаконно віддали в оренду, а згодом — в суборенду місцевому агропідприємству для ведення фермерського господарства, інформують у відомстві.

Оскільки вся відведена територія знаходиться у межах заказника, вона належить до земель природно-заповідного фонду і за законом не може передаватися в оренду чи приватну власність.

Через виявлені порушення прокурори подали до суду позовну заяву в інтересах держави до орендаря та суборендаря – вимагають визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав, скасувати договори оренди та суборенди і зобов’язати підприємство повернути землю громаді. Суд уже відкрив провадження у справі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові прокуратура вимагає відібрати у підприємства понад два гектари землі на вулиці Плитковій, яку перетворили на гігантське несанкціоноване сміттєзвалище. За версією слідства, автотранспортне підприємство, яке має право користуватись цією ділянкою, повністю їїї запустило.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 20:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 150 гектарів заказника «Орчицький» у Зачепилівській громаді Берестинського району — вартістю близько 3,4 мільйона гривень опинились у незаконній оренді.".