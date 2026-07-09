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Как заповедный фонд оказался в частных руках: на Харьковщине судятся за 150 га

Общество 20:43   09.07.2026
Елена Нагорная
Как заповедный фонд оказался в частных руках: на Харьковщине судятся за 150 га

Почти 150 гектаров объекта природно-заповедного фонда — заказника «Орчикский» в Зачепиловской громаде Берестинского района стоимостью около 3,4 миллиона гривен оказались в незаконной аренде, считают в областной прокуратуре.

Земли общезоологического заказника местного значения незаконно отдали в аренду, а впоследствии — в субаренду местному агропредприятию для ведения фермерского хозяйства, информируют в ведомстве.

Поскольку вся отведенная территория находится в пределах заказника, она относится к землям природно-заповедного фонда и по закону не может передаваться в аренду или частную собственность.

Прокуроры подали в суд иск в интересах государства к арендатору и субарендатору — требуют признать недействительным решение о государственной регистрации прав, отменить договоры аренды и субаренды и обязать предприятие вернуть землю громаде. Суд уже открыл производство по делу.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове прокуратура требует отобрать у предприятия более двух гектаров земли на улице Плиточной, которую превратили в гигантскую несанкционированную свалку. По версии следствия, автотранспортное предприятие, имеющее право пользоваться этим участком, полностью его запустило.

Читайте также: Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 20:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 150 гектаров заказника «Орчикский» в Зачепиловской громаде Берестинского района стоимостью около 3,4 миллиона гривен оказались в незаконной аренде.".