Полиция Харькова опровергла издевательства подростков над котом Фениксом — КП

Информация о том, что группа подростков жестоко издевалась над котом Фениксом в Харькове, по результатам проверки полиции не подтвердилась. Правоохранители провели следственные действия и опросили свидетелей, опровергнув первоначальную версию событий.

После того как история о спасении кота получила огласку, полицейские оперативно отреагировали на сообщение о возможном живодерстве. Они изучили все обстоятельства и опросили женщину, заявившую о преступлении, а также других возможных очевидцев. В итоге версия о подростках-садистах не подтвердилась, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

В центре призвали харьковчан более ответственно относиться к распространению информации, даже если она поступает от якобы реальных очевидцев и кажется достоверной. И подчеркнули, что коммунальное предприятие всегда реагирует на призывы о помощи и спасает животных, базируясь на тех данных, которые получает в первые минуты.

В то же время зоозащитники поделились и хорошими новостями: Феникс сейчас под наблюдением специалистов. Он уже получил неотложную ветеринарную помощь, сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя все лучше.

Напомним, накануне в КП «Центр обращения с животными» сообщили, что в Харькове спасли кота, якобы пострадавшего в результате издевательств группы подростков. Женщина, проживающая на Северной Салтовке, заявила, что видела из окна, как группа подростков издевалась над пушистиком.