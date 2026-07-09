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Полиция Харькова опровергла издевательства подростков над котом Фениксом — КП

Общество 18:55   09.07.2026
Елена Нагорная
Полиция Харькова опровергла издевательства подростков над котом Фениксом — КП Фото: КП «Центр обращения с животными»

Информация о том, что группа подростков жестоко издевалась над котом Фениксом в Харькове, по результатам проверки полиции не подтвердилась. Правоохранители провели следственные действия и опросили свидетелей, опровергнув первоначальную версию событий.

После того как история о спасении кота получила огласку, полицейские оперативно отреагировали на сообщение о возможном живодерстве. Они изучили все обстоятельства и опросили женщину, заявившую о преступлении, а также других возможных очевидцев. В итоге версия о подростках-садистах не подтвердилась, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

В центре призвали харьковчан более ответственно относиться к распространению информации, даже если она поступает от якобы реальных очевидцев и кажется достоверной. И подчеркнули, что коммунальное предприятие всегда реагирует на призывы о помощи и спасает животных, базируясь на тех данных, которые получает в первые минуты.

В то же время зоозащитники поделились и хорошими новостями: Феникс сейчас под наблюдением специалистов. Он уже получил неотложную ветеринарную помощь, сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя все лучше.

Напомним, накануне в КП «Центр обращения с животными» сообщили, что в Харькове спасли кота, якобы пострадавшего в результате издевательств группы подростков. Женщина, проживающая на Северной Салтовке, заявила, что видела из окна, как группа подростков издевалась над пушистиком.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о том, что группа подростков жестоко издевалась над котом Фениксом в Харькове, по результатам проверки полиции не подтвердилась.".