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Три трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу

Транспорт 19:45   09.07.2026
Елена Нагорная
Три трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу

Трамваи №1, 12 и 20 изменят маршруты в Харькове с 10:00 до 13:00 10 июля.

В это время в связи с ремонтом пути будет прекращено движение трамваев на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской, сообщили в горсовете.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

  • №1: разворотное кольцо «Ивановка» — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотное кольцо «Ул. Европейская»;

  • №12: разворотное кольцо «Центральный парк» — площадь Ипподрома — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотное кольцо «Ивановка»;

  • №20: разворотное кольцо «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотное кольцо «Ивановка».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Большая Панасовская (разворотное кольцо трамваев).

Как сообщала МГ «Объектив», на территории Харьковщины в июне произошло 257 аварий, из которых 71 – с пострадавшими. В результате ДТП шесть человек погибли и 96 получили травмы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №1, 12 и 20 изменят маршруты в Харькове с 10:00 до 13:00 10 июля.".