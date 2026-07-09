Три трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу

Трамваи №1, 12 и 20 изменят маршруты в Харькове с 10:00 до 13:00 10 июля.

В это время в связи с ремонтом пути будет прекращено движение трамваев на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской, сообщили в горсовете.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

№1: разворотное кольцо «Ивановка» — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотное кольцо «Ул. Европейская»;

№12: разворотное кольцо «Центральный парк» — площадь Ипподрома — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотное кольцо «Ивановка»;

№20: разворотное кольцо «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотное кольцо «Ивановка».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Большая Панасовская (разворотное кольцо трамваев).

Как сообщала МГ «Объектив», на территории Харьковщины в июне произошло 257 аварий, из которых 71 – с пострадавшими. В результате ДТП шесть человек погибли и 96 получили травмы.