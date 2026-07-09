Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе

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07:26

Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен

Накануне почти в полночь в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте российского удара в Немышлянском районе. Спасатели уточнили: в результате удара по пятиэтажке частично разрушены перекрытия, крыша и квартиры на верхнем этаже.

Из-за «прилета» погибли двое людей, еще 42 – пострадали. Среди них четверо детей.

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС, в том числе спасатели, верхолазы, саперы, а также коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказали помощь более 20 людям», – добавили в ГСЧС.