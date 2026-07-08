Из-за обстрелов троллейбусы в Харькове меняют маршруты

На участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских дивизий временно не курсируют троллейбусы из-за утреннего обстрела РФ. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Троллейбусы объезжают участок через пр. Льва Ландау и пр. Байрона и курсируют так:

№13: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Парк «Зустріч» (в обратном направлении – по своему основному маршруту);

№57: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Парк «Зустріч» (в обратном направлении – по своему основному маршруту).

Напомним, ночью 8 июля по Основянскому и Немышлянскому районам россияне выпустили ракеты. Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском. Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей, уточнил мэр Игорь Терехов. Позже в Харьковской облпрокуратуре установили: ночью россияне атаковали Харьков из РСЗО «Торнадо-С». Удар пришелся по Немышлянском району. Пострадали девять человек, среди них – двухлетняя девочка. Все люди получили острую реакцию на стресс и от госпитализации отказались.

Утром обстрелы продолжились. Около 09:00 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Киевском районе. На месте удара начался пожар, обошлось без пострадавших. Еще один дрон атаковал Немышлянский район – подробностей об ударе нет. После чего по тому же району ударила ракета. ВС РФ атаковали пятиэтажный дом. В результате обстрела погибли двое людей, еще 20 – пострадали.

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