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Через обстріли тролейбуси в Харкові змінюють маршрути

Транспорт 11:38   08.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли тролейбуси в Харкові змінюють маршрути Фото: ХМР

На ділянці від пр. Лева Ландау до вул. Харківських дивізій тимчасово не курсують тролейбуси через ранковий обстріл РФ. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Тролейбуси об’їжджають ділянку через пр. Лева Ландау та пр. Байрона та курсують так:

№13: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч» (у зворотному напрямку – за своїм основним маршрутом);

№57: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч» (у зворотному напрямку – за своїм основним маршрутом).

Нагадаємо, вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку «прилетіло» по Основʼянському району, невдовзі вибухи пролунали й у Немишлянському. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів, уточнив мер Ігор Терехов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі встановили: вночі росіяни атакували Харків із РСЗВ «Торнадо-С». Удар прийшовся по Немишлянському району. Постраждали дев’ятеро людей, серед них – дворічна дівчинка. Усі люди отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовилися.

Вранці обстріли продовжилися. Близько 09:00 мер Ігор Терехов написав про «приліт» БпЛА по АЗС у Київському районі. На місці удару почалася пожежа, обійшлося без постраждалих. Ще один дрон атакував Немишлянський район – подробиць про удар немає. Після чого по тому ж району вдарила ракета. ЗС РФ атакували п’ятиповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 20 – постраждали.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 11:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ділянці від пр. Лева Ландау до вул. Харківських дивізій тимчасово не курсують тролейбуси через ранковий обстріл РФ. Про це повідомляє пресслужба мерії.".