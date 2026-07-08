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Дроном-ракетою “Бандероль” вранці атакувала РФ Харків (фото, відео)

Події 12:37   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Дроном-ракетою “Бандероль” вранці атакувала РФ Харків (фото, відео)

Правоохоронці вилучають і досліджують уламки засобу ураження, що вдарив по будинку в Немишлянському районі сьогодні, 8 липня.

За даними Харківської обласної прокуратури, “приліт” стався близько 09:01.

“Влучання зафіксовано у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки частково зруйновано верхній поверх, пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна. Загинули чоловік та жінка. 29 людей постраждали, серед них — четверо дітей”, – повідомили у прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Попередньо, російські війська застосували дрон-ракету S8000 “Бандероль”.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

Нагадаємо, росіяни не припиняють тероризувати Харків. Близько 01:40 вони вгатили ракетами по Основ’янському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкоджень зазнали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автівки. Дев’ятеро мешканців, серед яких 2-річна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один з дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За декілька хвилин у цьому ж Немишлянському району росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Двоє людей приблизно 60-річного віку загинули, їхні дані уточнюються, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ще близько 30 людей постраждали, зокрема 16 — отримали поранення. Серед них хлопці 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка. У лікарні перебувають п’ятеро, один чоловік – у важкому стані. В решти постраждалих — гострий шок.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 12:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вилучають і досліджують уламки засобу ураження, що вдарив по будинку в Немишлянському районі сьогодні, 8 липня.".