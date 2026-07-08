Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»

У Харківській облпрокуратурі встановили: вночі росіяни атакували Харків із РСЗВ “Торнадо-С”. Удар прийшовся по Немишлянському району.

Удари по місту зафіксували близько 01:40. Внаслідок атаки пошкоджені понад 20 будинків, храм, гаражі та авто.

Постраждали дев’ятеро людей, серед них – дворічна дівчинка. Усі люди отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовилися.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку «прилетіло» по Основянському району, невдовзі вибухи пролунали й у Немишлянському. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та п’ять автомобілів, уточнив мер Ігор Терехов.