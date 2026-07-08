Внаслідок нічного удару по Харкову постраждала дитина – ДСНС

Внаслідок обстрілів у регіоні вирували 12 пожеж Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах, а також у Харкові, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.

Вранці FPV-дрону ударив по АЗС у Шевченківському районі – горіла колонка, постраждала працівниця.

“Внаслідок авіаційного удару по Шевченківському району Харкова загинув 54-річний чоловік, ще 21 людина постраждала, серед них — п’ятеро дітей. Виникло три осередки пожеж, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Горіли автомобілі та суха трава на відкритій території”, – передають у ДСНС.

Вночі, додали рятувальники, ворог атакував Немишлянський район. Удар прийшовся по землі. Внаслідок “прильоту” пошкоджено 20 будинків, храм та п’ять авто. Відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – дитина.