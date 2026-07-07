Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що отримали від Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні два тягачі для транспортування великогабаритного обладнання. Їх використовують для гуманітарного розмінування.

“Передача техніки відбулася за фінансової підтримки Уряду Республіки Корея в межах глобальної ініціативи REVIVE. Нова техніка суттєво посилить спроможності підрозділів Харківського гарнізону ДСНС під час виконання завдань із гуманітарного розмінування. Тягачі використовуватимуться для перевезення спеціальної інженерної техніки, великогабаритного обладнання та інших важких вантажів до місць проведення робіт”, – зазначили у ДСНС.

Ця техніка, уточнили в ДСНС, значно допоможе піротехнікам розмінувати території. Адже тягачі дозволять швидше перевозити необхідну техніку, а це суттєво прискорить виконання завдань зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

“Харківська область залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій України. Тому посилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ДСНС є важливою складовою ефективного очищення деокупованих територій, підвищення безпеки особового складу та якнайшвидшого повернення земель до безпечного використання”, – додали в повідомленні.