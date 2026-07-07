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Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС

Події 09:07   07.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області опублікували фото з місця “прильоту” російського FPV-дрона в Шевченківському районі.

Внаслідок атаки почалася пожежа на АЗС.

Обстріл АЗС у Харкові 7 липня

Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи, а також медики, волонтери, поліцейські та комунальні служби міста”, – уточнили пожежники.

Обстріл АЗС у Харкові 7 липня

Обстріл АЗС у Харкові 7 липня

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня росіяни знову вдарили по АЗС. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог вдарив по заправці у Шевченківському районі. На місці «прильоту» почалася пожежа – спалахнула колонка. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – працівниця АЗС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 09:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області опублікували фото з місця “прильоту” російського FPV-дрона в Шевченківському районі.".