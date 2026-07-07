Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області опублікували фото з місця “прильоту” російського FPV-дрона в Шевченківському районі.

Внаслідок атаки почалася пожежа на АЗС.

“Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи, а також медики, волонтери, поліцейські та комунальні служби міста”, – уточнили пожежники.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня росіяни знову вдарили по АЗС. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог вдарив по заправці у Шевченківському районі. На місці «прильоту» почалася пожежа – спалахнула колонка. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – працівниця АЗС.