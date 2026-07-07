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Четверо людей постраждали через удари по регіону – деталі від Синєгубова

Події 08:37   07.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо людей постраждали через удари по регіону – деталі від Синєгубова

Чотири людини постраждали через удари по Харкову та області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 37-річна і 53-річна жінки; у с. В’язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік; у с. Микільське Великобурлуцької громади зазнав поранень 48-річний чоловік. Також медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який 4 липня зазнав поранень у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади“, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 08:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали через удари по Харкову та області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".