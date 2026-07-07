Четверо людей постраждали через удари по регіону – деталі від Синєгубова

Чотири людини постраждали через удари по Харкову та області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 37-річна і 53-річна жінки; у с. В’язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік; у с. Микільське Великобурлуцької громади зазнав поранень 48-річний чоловік. Також медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який 4 липня зазнав поранень у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади“, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

КАБ;

два БпЛА типу «Герань-2»;

три БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах.