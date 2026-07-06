Тролейбуси ходитимуть рідше: на проспекті Героїв Харкова обмежать рух

У Харкові у вівторок, 7 липня, з 10:00 до 15:00 обмежать рух транспорту на проспекті Героїв Харкова, в районі шляхопроводу на перетині з кільцевою дорогою (у напрямку центру міста).

Обмеження пов’язані з необхідністю провести ремонт контактної мережі, повідомили у міській раді із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Через ремонт у цей період часу також можливе збільшення інтервалів руху тролейбусних маршрутів №46 та 53. Водіїв та пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок містом.