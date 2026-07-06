Вдень до +28: прогноз погоди по Харкову та області на 7 липня
У вівторок, 7 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 25-27, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 23–28.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
“7 липня, на старого Івана, в Україні місцями короткочасні дощі, подекуди з грозами, на сході — без опадів. Вітер західних напрямків. у північних та західних областях рвучкий до сильного“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.