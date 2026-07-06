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Вдень до +28: прогноз погоди по Харкову та області на 7 липня

Погода 20:15   06.07.2026
Олена Нагорна
Вдень до +28: прогноз погоди по Харкову та області на 7 липня

У вівторок, 7 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 25-27, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 23–28.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

7 липня, на старого Івана, в Україні місцями короткочасні дощі, подекуди з грозами, на сході — без опадів. Вітер західних напрямків. у північних та західних областях рвучкий до сильного“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 20:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 7 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів.".