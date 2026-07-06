«Останній з найбільших виробників бензину в РФ»: СОУ уразили Омський НПЗ

Сьогодні, 6 липня, підрозділи ССО ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який знаходиться на відстані майже 2500 км від держкордону України, підтверджує Генштаб.

«Це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в рф, який уразили українські воїни. Він є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у рф (понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску широкого спектра пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у рф (близько 99%), – зазначили у Генштабі.

Там додали, що цей завод залучений у забезпеченні армії РФ.

«На території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік», – розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, нестача палива у РФ позначається і на полі бою, фіксували експерти Інституту вивчення війни (ISW). Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 30 червня повідомляв, що росіяни відчувають дефіцит палива у прифронтових районах Харківської та Сумської областей.