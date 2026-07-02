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У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW

Фронт 08:20   02.07.2026
Оксана Якушко
У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW

Нестача палива у РФ позначається і на полі бою, фіксують експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар Об’єднаної оперативної групи українських сил полковник Віктор Трегубов 30 червня повідомив, що росіяни відчувають гостру нестачу палива у прифронтових районах Харківської та Сумської областей.

Російські війська нормують паливо для генераторів, ймовірно, через дальні удари України по російських нафтопереробних заводах та удари середньої дальності по російських логістичних об’єктах.

Трегубов заявив, що російські війська наразі здійснюють логістичні операції пішки під час штурмів через загрозу ударів українських БпЛА. За словами Трегубова, за останні 10 днів (з 20 червня) росіяни активізувалися біля району Козачої Лопані, Дегтярного та Вовчанська.

Росіяни продовжували наступальні операції у північній частині Харківської області 30 червня та 1 липня, але підтверджених успіхів не досягли. Міноборони РФ заявило, що частини 82-го та 83-го мотострілецьких полків захопили село Українське (на північний схід від Харкова). Російський військовий блогер також заявив, що російські війська захопили Лосівку (на північний схід від Харкова). Міноборони РФ заявило, що російські війська завдали удару ракетою Х-38 МЛ по тимчасовому пункту дислокації українських військ неподалік Уди (на північ від Харкова і приблизно за 6 кілометрів від міжнародного кордону).

Російські війська продовжували наступати у напрямку Куп’янська 30 червня та 1 липня, але марно. Опубліковані 30 червня відеозаписи з геолокацією показують, як окупанти завдають ударів по українських військовослужбовцях у східній частині Куп’янська-Вузлового, в районах, де, за твердженнями російських джерел, росіяни займали позиції. Присутність українських військ у східній частині Куп’янська-Вузлового вказує на те, що українські війська раніше витіснили російських диверсантів із центральної частини Куп’янська-Вузлового. 1 липня Генштаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському складу матеріально-технічного забезпечення біля окупованої Новоєгорівки (на північний схід від Куп’янська).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нестача палива у РФ позначається і на полі бою, фіксують експерти Інституту вивчення війни (ISW).".