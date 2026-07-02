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У россиян острая нехватка топлива в прифронтовых районах Харьковщины – ISW

Фронт 08:20   02.07.2026
Оксана Якушко
У россиян острая нехватка топлива в прифронтовых районах Харьковщины – ISW

Нехватка топлива в РФ начинает сказываться и на поле боя, фиксируют эксперты Института изучения войны (ISW).

Пресс-секретарь Объединенной оперативной группы украинских сил полковник Виктор Трегубов 30 июня сообщил, что россияне испытывают острую нехватку топлива в прифронтовых районах Харьковской и Сумской областей.

Российские войска нормируют топливо для генераторов, вероятно, из-за дальних ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и ударов средней дальности по российским логистическим объектам.

Трегубов заявил, что российские войска теперь осуществляют логистические операции пешком во время штурмов из-за угрозы ударов украинских БпЛА. По словам Трегубова, что за последние 10 дней (с 20 июня) россияне активизировались возле районе Козачьей Лопани, Дегтярного и Волчанска.

Россияне продолжали наступательные операции в северной части Харьковской области 30 июня и 1 июля, но подтвержденных успехов не достигли. Минобороны РФ заявило, что части 82-го и 83-го мотострелковых полков захватили село Украинское (к северо-востоку от Харькова). Российский военный блогер также заявил, что российские войска захватили Лосевку (к северо-востоку от Харькова. Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар ракетой Х-38 МЛ по временному пункту дислокации украинских войск недалеко от Уды (к северу от Харькова и примерно в 6 километрах от международной границы).

Российские войска продолжали наступать в направлении Купянска 30 июня и 1 июля, но без результата. Опубликованные 30 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как оккупанты наносят удары по украинским военнослужащим в восточной части Купянска-Узлового, в районах, где, по утверждениям российских источников, российские войска занимали позиции. Присутствие украинских войск в восточной части Купянска-Узлового указывает на то, что украинские войска ранее вытеснили российских диверсантов из центральной части Купянска-Узлового. 1 июля Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому складу материально-технического обеспечения вблизи оккупированной Новоегоровки (к северо-востоку от Купянска).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нехватка топлива в РФ начинает сказываться и на поле боя, фиксируют эксперты Института изучения войны (ISW).".