Взрывы в Харькове: ударили КАБы, Терехов информирует о раненых (дополняется)

Около 15:50 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва. Затем громко в городе было около 16:00. Известно, что Харьков атаковали КАБ.

Дополнено в 16:03. Взрывы снова слышали около 16:00. Мэр Харькова Игорь Терехов информирует о попадании в Слободском районе.

Дополнено в 15:59. Попадания КАБ в Киевском районе зафиксировали в частном доме. Мэр Игорь Терехов сообщает, что в результате удара есть раненые – их количество и состояние уточняются.

15:51. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил КАБом по Киевскому району. Последствия уточняются.

Новость будет дополняться.

Напомним, 29 июня враг атаковал Харьков КАБами. Одна из авиабомб не разорвалась, в результате удара второй – есть погибшая и пострадавшие. Взрывы слышали в городе около 15:40. Под атакой оказался Холодногорский район, попадание зафиксировали в дорожном покрытии, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадали 12 человек. В результате удара погибла 23-летняя Фатима Ильяс Гусейнова. Она была студенткой 6 курса, сообщали в Харьковском национальном медицинском университете. Возле тела девушки нашли мантию выпускника и конфедератку.