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Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, Терехов інформує про поранених (доповнюється)

Події 16:03   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, Терехов інформує про поранених (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 15:50 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Потім гучно у місті було близько 16:00. Відомо, що Харків атакували КАБи. 

Доповнено о 16:03. Вибухи знову чули близько 16:00. Мер Харкова Ігор Терехов інформує про влучання у Слобідському районі.

Доповнено о 15:59. Влучання КАБ у Київському районі зафіксували в приватний будинок. Мер Ігор Терехов повідомляє, що внаслідок удару поранені – їх кількість і стан уточнюються.

15:51. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив КАБом по Київському району. Наслідки уточнюють.

Новина буде доповнюватися.

Нагадаємо, 29 червня ворог атакував Харків КАБами. Одна з авіабомб не розірвалася, внаслідок удару другої – є загибла та постраждалі. Вибухи чули в місті близько 15:40. Під атакою опинився Холодногірський район, влучання зафіксували в дорожнє покриття, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали 12 людей. Внаслідок удару загинула 23-річна Фатіма Ільяс Гусейнова. Вона була студенткою 6 курсу, повідомляли у Харківському національному медичному університеті. Біля тіла дівчини знайшли мантію випускника і конфедератку.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 16:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:50 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи.".