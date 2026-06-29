Новини Харкова – головне за 29 червня: як минула ніч

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06:59

Тривожна ніч у Харкові: була загроза КАБів та балістики

Повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 02:24 до 04:11 та з 05:15 до 06:00. Причиною першої були запуски КАБів російською авіацією.

Моніторингові канали в цей час повідомляли про пуски авіабомб у напрямку Вовчанська, а потім – Куп’янська та Ізюма.

Повторно тривогу дали через загрозу балістики.

Після відбою в Харкові в області загроза зберігалася. У небі регіону продовжували фіксувати російські ударні безпілотники. Тривогу відновили о 06:56 – моніторингові канали попередили про рух “молнии” в бік міста.

Тривога актуальна також у Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах області.