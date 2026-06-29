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Новини Харкова – головне за 29 червня: як минула ніч

Події 06:59   29.06.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 29 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:59

Тривожна ніч у Харкові: була загроза КАБів та балістики

Повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 02:24 до 04:11 та з 05:15 до 06:00. Причиною першої були запуски КАБів російською авіацією.

Моніторингові канали в цей час повідомляли про пуски авіабомб у напрямку Вовчанська, а потім – Куп’янська та Ізюма.

Повторно тривогу дали через загрозу балістики.

Після відбою в Харкові в області загроза зберігалася. У небі регіону продовжували фіксувати російські ударні безпілотники. Тривогу відновили о 06:56 – моніторингові канали попередили про рух “молнии” в бік міста.

Тривога актуальна також у Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах області.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 06:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".