Новини Харкова – головне за 29 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
06:59
Тривожна ніч у Харкові: була загроза КАБів та балістики
Повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі: з 02:24 до 04:11 та з 05:15 до 06:00. Причиною першої були запуски КАБів російською авіацією.
Моніторингові канали в цей час повідомляли про пуски авіабомб у напрямку Вовчанська, а потім – Куп’янська та Ізюма.
Повторно тривогу дали через загрозу балістики.
Після відбою в Харкові в області загроза зберігалася. У небі регіону продовжували фіксувати російські ударні безпілотники. Тривогу відновили о 06:56 – моніторингові канали попередили про рух “молнии” в бік міста.
Тривога актуальна також у Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах області.