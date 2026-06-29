Live

Авіакатастрофа Су-24М, в якій загинув штурман із Богодухова: що дізналося ДБР

Події 10:12   29.06.2026
Оксана Горун
Авіакатастрофа Су-24М, в якій загинув штурман із Богодухова: що дізналося ДБР Фото: Офіс генпрокурора

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало інформацію про перебіг розслідування трагедії, що сталася в небі Хмельницької області 16 червня.

У ДБР зазначили, що вже опитали свідків та отримали висновки ДНК-експертизи.

“Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог”, — повідомила пресслужба бюро.

Пілоти виконували бойове завдання, деталі якого слідчі не можуть розкрити. Опитавши побратимів, командування та рідних льотчиків, слідчі дійшли висновку, що обидва перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та були в хорошому настрої. Будь-яких проблем в особистому житті, які б мали значення для розслідування, не виявили. ДНК-експертиза підтвердила особи загиблих.

Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності“, – підкреслили в ДБР.

Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Потім призначать незалежну авіаційно-технічну експертизу. Поки причини падіння літака не зрозумілі, розслідування проводять за статтею “порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки”.

Читайте також: Авіакатастрофа у ХНУПС ім. Кожедуба – загинули двоє членів екіпажу вертольота МІ-2

Нагадаємо, 16 червня, на Хмельниччині близько 19:05 зазнав аварії військовий літак Су-24М. Загинули два члени екіпажу – пілоти 55 та 23 років. Серед них – юний уродженець Богодухівщини Богдан Бабенко. Спочатку інформували, що це був навчально-тренувальний політ. Пізніше ДБР повідомило, що політ відбувався за бойовим розпорядженням. У бюро відзначили, що один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, другий обрав професію військового ще у 2019 році.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне за 29 червня: десятки постраждалих за добу
Новини Харкова – головне за 29 червня: десятки постраждалих за добу
29.06.2026, 10:30
Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА
Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА
29.06.2026, 08:51
ISW заявив про просування окупантів на Харківщині (мапа)
ISW заявив про просування окупантів на Харківщині (мапа)
29.06.2026, 07:28
Полювання на АЗС: за добу на Харківщині були удари по восьми заправках
Полювання на АЗС: за добу на Харківщині були удари по восьми заправках
29.06.2026, 09:32
Зарядити повербанки та гаджети рекомендують енергетики
Зарядити повербанки та гаджети рекомендують енергетики
29.06.2026, 08:02
Сьогодні 29 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 червня 2026: яке свято та день в історії
29.06.2026, 06:00

Новини за темою:

22.06.2026
Не працюють АЗС, поранені, сотні пошкоджених будинків: ситуація в Богодухові
17.06.2026
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
16.06.2026
Удар по рятувальниках у Харкові: шестеро ДСНСників у лікарні, подробиці НПУ
15.06.2026
Нічна атака на Харків: імена загиблих рятувальників, стан постраждалих 📹
15.06.2026
РФ випустила вночі «Іскандер» прямо по рятувальниках, які намагалися сховатися


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Авіакатастрофа Су-24М, в якій загинув штурман із Богодухова: що дізналося ДБР», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 10:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало інформацію про перебіг розслідування трагедії, що сталася в небі Хмельницької області 16 червня".