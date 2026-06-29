Авіакатастрофа Су-24М, в якій загинув штурман із Богодухова: що дізналося ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало інформацію про перебіг розслідування трагедії, що сталася в небі Хмельницької області 16 червня.

У ДБР зазначили, що вже опитали свідків та отримали висновки ДНК-експертизи.

“Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог”, — повідомила пресслужба бюро.

Пілоти виконували бойове завдання, деталі якого слідчі не можуть розкрити. Опитавши побратимів, командування та рідних льотчиків, слідчі дійшли висновку, що обидва перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та були в хорошому настрої. Будь-яких проблем в особистому житті, які б мали значення для розслідування, не виявили. ДНК-експертиза підтвердила особи загиблих.

“Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності“, – підкреслили в ДБР.

Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Потім призначать незалежну авіаційно-технічну експертизу. Поки причини падіння літака не зрозумілі, розслідування проводять за статтею “порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки”.

Нагадаємо, 16 червня, на Хмельниччині близько 19:05 зазнав аварії військовий літак Су-24М. Загинули два члени екіпажу – пілоти 55 та 23 років. Серед них – юний уродженець Богодухівщини Богдан Бабенко. Спочатку інформували, що це був навчально-тренувальний політ. Пізніше ДБР повідомило, що політ відбувався за бойовим розпорядженням. У бюро відзначили, що один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, другий обрав професію військового ще у 2019 році.