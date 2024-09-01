Авіатроща в ХНУПС ім. Кожедуба – загинули двоє членів екіпажу гелікоптера МІ-2
У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-2 – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, повідомили у виші.
На місці події працюють слідчі, профільні експерти, спеціалісти спеціальної комісії Міністерства оборони України.
Командування університету та військової частини сприяє встановленню причин авіаційної події.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вертолет, МИ-2, пилот, ХНУВС им.И.Н.Кожедуба, экипаж;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-2 – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, повідомили у виші.".