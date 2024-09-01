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Авіатроща в ХНУПС ім. Кожедуба – загинули двоє членів екіпажу гелікоптера МІ-2

Події 21:48   01.09.2024
Оксана Якушко
Авіатроща в ХНУПС ім. Кожедуба – загинули двоє членів екіпажу гелікоптера МІ-2

У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-2 – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, повідомили у виші.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, спеціалісти спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Командування університету та військової частини сприяє встановленню причин авіаційної події.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-2 – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, повідомили у виші.".