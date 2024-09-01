Авіатроща в ХНУПС ім. Кожедуба – загинули двоє членів екіпажу гелікоптера МІ-2

У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-2 – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, повідомили у виші.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, спеціалісти спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Командування університету та військової частини сприяє встановленню причин авіаційної події.