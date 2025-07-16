У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо

11 липня в квартирі Героя України, загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова, слідчі ДБР провели обшуки. Про це повідомила «Суспільному» мати пілота. Зазначається, що це пов’язано зі справою активіста та керівника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

«Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі – ред.) просто дзвонять мені і ставлять перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», — розповіла мати «Джуса» Лілія Авер’янова.

На момент дзвінка жінка була в Києві, зазначили у виданні. Вона сказала, що «ледве зупинила правоохоронців», щоб вони нічого не пошкодили. Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відкрила двері.

«Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири», — повідомила Авер’янова.

Мати «Джуса» розповіла: аби квартира не пустувала, там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і їм треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна, уточнила жінка. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.

«В місті багато «прильотів», були випадки роз’єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був «на підхваті». І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері», — зазначила жінка.

За її словами, слідчі були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави.

За коментарем в ДБР вже звернулися журналісти «Суспільного». Там відповіли, що інформацію уточнюють.

Зазначимо, що 11 липня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабініну. За даними слідства, він мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також, вважають правоохоронці, активіст під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу СОУ. «Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині», – встановили у ДБР.

Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського напередодні Дня захисників та захисниць України, 30 вересня, військовому льотчику із позивним «Джус» посмертно надали звання Герой України.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився в Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій у складі підрозділу, який називали «Привиди Києва». Під час візиту до Вашингтона у червні 2022 року Пільщиков зустрічався з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями та закликав дати Україні винищувачі F-16 та інше сучасне озброєння. З таким же меседжем він виступав в американських медіа.

Джус загинув 25 серпня минулого року – тоді під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.