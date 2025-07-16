В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали

11 июля в квартире Героя Украины, погибшего летчика Андрея «Джуса» Пильщикова, следователи ГБР провели обыски. Об этом сообщила «Суспільному» мать пилота. Отмечается: это связано с делом активиста и руководителя ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда нужно заходить сняв шляпу. Они (следователи – ред.) просто звонят мне и ставят перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — рассказала мать «Джуса» Лилия Аверьянова.

В момент звонка женщина была в Киеве, отметили в издании. Она сказала, что «едва остановила правоохранителей», чтобы они ничего не повредили. Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.

«Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру», — сообщила Аверьянова.

Мать «Джуса» рассказала: чтобы квартира не пустовала, там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и им нужно переночевать. Временное убежище было и для Виталия Шабунина, уточнила женщина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.

«В городе много «прилетов», были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто был «на подхвате». И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь», — отметила женщина.

По ее словам, следователи были из разных городов Украины, в частности, Киева и Полтавы.

За комментарием в ГБР уже обратились журналисты «Суспільного». Там ответили, что информацию уточняют.

Отметим, что 11 июля ГБР сообщило о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве общественному активисту и руководителю ОО «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабинину. По данным следствия, он мобилизовался в 2022 году, но долгое время не являлся на место службы. Также, считают правоохранители, активист под видом командировок находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к составу СОУ. «Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части», — установили в ГБР.

Напомним, указом президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня защитников и защитниц Украины, 30 сентября, военному летчику с позывным «Джус» посмертно присвоили звание Герой Украины.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий в составе подразделения, которое называли «Призраки Киева». В ходе визита в Вашингтон в июне 2022 года Пильщиков встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призывал дать Украине истребители F-16 и другое современное вооружение. С таким же месседжем он выступал в американских медиа.

Джус погиб 25 августа прошлого года – тогда во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.