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Летчик Андрей «Джус» Пильщиков посмертно получил звание Героя Украины

Общество 11:46   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Летчик Андрей «Джус» Пильщиков посмертно получил звание Героя Украины Фото: ГПСУ

Указом президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня защитников и защитниц Украины военному летчику с позывным «Джус» посмертно присвоили звание Герой Украины. 

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)», – написано в указе.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий в составе подразделения, которое называли «Призраки Киева». В ходе визита в Вашингтон в июне 2022 года Пильщиков встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призывал дать Украине истребители F-16 и другое современное вооружение. С таким же месседжем он выступал в американских медиа.

Джус погиб 25 августа прошлого года – тогда во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Летчик Андрей «Джус» Пильщиков посмертно получил звание Героя Украины
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Указом президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня защитников и защитниц Украины военному летчику с позывным «Джус» посмертно присвоили звание Герой Украины. ".