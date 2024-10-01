Летчик Андрей «Джус» Пильщиков посмертно получил звание Героя Украины

Указом президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня защитников и защитниц Украины военному летчику с позывным «Джус» посмертно присвоили звание Герой Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)», – написано в указе.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий в составе подразделения, которое называли «Призраки Киева». В ходе визита в Вашингтон в июне 2022 года Пильщиков встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призывал дать Украине истребители F-16 и другое современное вооружение. С таким же месседжем он выступал в американских медиа.

Джус погиб 25 августа прошлого года – тогда во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.