«Не моя личная победа»: Терехова признали «городским головой года»

О том, что мэр Харькова Игорь Терехов победил в номинации «Городской голова года» общенациональной программы «Человек года-2024», сообщили в пресс-службе ХГС.

В свою очередь, мэр назвал эту награду – победой людей и Харькова.

«Для меня эта награда — не моя личная победа. Это награда людей, которые держат наш город, как защитники — фронт. Я благодарю каждого, кто работает для Харькова: коммунальщиков, которые выходят на работу под обстрелами, медиков, которые спасают жизни вопреки всему, учителей, которые проводят уроки в укрытиях, волонтеров, для которых жизнь других людей становится важнее своей», – написал Терехов.

Напомним, программу «Человек года» основали в Украине в 1996 году. Ежегодно Высший Академический Совет определяет победителей в разных номинациях за профессиональные и общественно значимые достижения.