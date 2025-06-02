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«Не моя личная победа»: Терехова признали «городским головой года»

Общество 09:37   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Не моя личная победа»: Терехова признали «городским головой года» Фото: ХГС

О том, что мэр Харькова Игорь Терехов победил в номинации «Городской голова года» общенациональной программы «Человек года-2024», сообщили в пресс-службе ХГС. 

В свою очередь, мэр назвал эту награду – победой людей и Харькова.

Терехов победил в конкурсе
Фото: ХГС

«Для меня эта награда — не моя личная победа. Это награда людей, которые держат наш город, как защитники — фронт. Я благодарю каждого, кто работает для Харькова: коммунальщиков, которые выходят на работу под обстрелами, медиков, которые спасают жизни вопреки всему, учителей, которые проводят уроки в укрытиях, волонтеров, для которых жизнь других людей становится важнее своей», – написал Терехов.

Терехов победил в конкурсе
Фото: ХГС

Напомним, программу «Человек года» основали в Украине в 1996 году. Ежегодно Высший Академический Совет определяет победителей в разных номинациях за профессиональные и общественно значимые достижения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что мэр Харькова Игорь Терехов победил в номинации «Городской голова года» общенациональной программы «Человек года-2024», сообщили в пресс-службе ХГС. ".