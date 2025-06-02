«Есть дома, которые практически невозможно отстроить» – Терехов о «прилетах»
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела города.
По его словам, по Холодногорскому району ударили три БпЛА типа «Шахед».
«Пострадало гражданское предприятие, которое производило подъёмники. Кроме этого, пострадали частные жилые дома – более 20 частных жилых домов пострадали. Есть жилые дома, которые подверглись очень серьезным разрушениям, которые практически невозможно отстроить», – сообщил мэр.
Кроме того, по данным Терехова, по Киевскому району враг ударил баллистикой.
«Были две баллистические ракеты по Киевскому району города Харькова. Одно попадание было в дорогу, другое попадание – возле жилого микрорайона. Пострадали многоэтажки. Сейчас работают наши коммунальные предприятия», – уточнил городской голова.
Предварительно, добавил Терехов, всего вследствие обстрела Харькова пострадали шестеро людей, среди них двое детей.
Видео: ХГС
Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале россияне выпустили беспилотники по Холодногорскому району. Там пострадало гражданское предприятие, а также дома. Около 05:00 «прилетело» уже по Киевскому району. Предварительно, враг ударил баллистикой. Одна ракета, по данным мэра Игоря Терехова, упала вблизи многоэтажек – домах вылетели окна. Известно о шестерых пострадавших, среди них двое детей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 06:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела города.".