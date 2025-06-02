«Есть дома, которые практически невозможно отстроить» – Терехов о «прилетах»

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела города.

По его словам, по Холодногорскому району ударили три БпЛА типа «Шахед».

«Пострадало гражданское предприятие, которое производило подъёмники. Кроме этого, пострадали частные жилые дома – более 20 частных жилых домов пострадали. Есть жилые дома, которые подверглись очень серьезным разрушениям, которые практически невозможно отстроить», – сообщил мэр.

Кроме того, по данным Терехова, по Киевскому району враг ударил баллистикой.

«Были две баллистические ракеты по Киевскому району города Харькова. Одно попадание было в дорогу, другое попадание – возле жилого микрорайона. Пострадали многоэтажки. Сейчас работают наши коммунальные предприятия», – уточнил городской голова.

Предварительно, добавил Терехов, всего вследствие обстрела Харькова пострадали шестеро людей, среди них двое детей.

Видео: ХГС

Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале россияне выпустили беспилотники по Холодногорскому району. Там пострадало гражданское предприятие, а также дома. Около 05:00 «прилетело» уже по Киевскому району. Предварительно, враг ударил баллистикой. Одна ракета, по данным мэра Игоря Терехова, упала вблизи многоэтажек – домах вылетели окна. Известно о шестерых пострадавших, среди них двое детей.