Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
05:50
Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется)
Первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале, по данным головы ХОВА Олега Синегубова, «прилетело» по Холодногорскому району – россияне атаковали город БпЛА.
«Прилеты» вражеских БпЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар», – уточнил Синегубов.
Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг ударил по гражданскому предприятию.
«Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал городской голова.
Вследствие атаки пострадали шестеро людей, среди них – двое детей.
«Среди них семилетний мальчик», – пишет Терехов.
После чего около 05:00 в городе прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг атаковал Харьков баллистикой. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что все «прилеты» – в Киевском районе.
По данным мэра, одна из ракет упала возле многоэтажек в Киевском районе.
«В домах повыбивало окна, повреждены фасады. Детали уточняются», – передает Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 05:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".