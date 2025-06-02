Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные

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05:50

Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется)

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале, по данным головы ХОВА Олега Синегубова, «прилетело» по Холодногорскому району – россияне атаковали город БпЛА.

«Прилеты» вражеских БпЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар», – уточнил Синегубов.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг ударил по гражданскому предприятию.

«Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал городской голова.

Вследствие атаки пострадали шестеро людей, среди них – двое детей.

«Среди них семилетний мальчик», – пишет Терехов.

После чего около 05:00 в городе прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг атаковал Харьков баллистикой. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что все «прилеты» – в Киевском районе.

По данным мэра, одна из ракет упала возле многоэтажек в Киевском районе.

«В домах повыбивало окна, повреждены фасады. Детали уточняются», – передает Терехов.