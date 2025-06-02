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Более 200 домов повредила РФ в мае, под ударом был и бизнес – Терехов

Общество 16:16   02.06.2025
Виктория Яковенко
Более 200 домов повредила РФ в мае, под ударом был и бизнес – Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов города в мае.

По данным городского головы, в прошлом месяце из-за ударов РФ были повреждены 204 жилых дома. Из них 101 – многоэтажка, еще 103 – частные дома.

Кроме этого, из-за «прилетов» было выбито более 2,4 тысячи окон. Все уже закрыли. Также коммунальщики отремонтировали 70 крыш.

«Но враг бьет не только по жилью. Под атаками были крупные и малые предприятия. В частности, троллейбусное депо, рынок «Барабашово», типография и другие бизнесы, а также социальные объекты. А это – наши рабочие места, наш транспорт, наш ежедневный ритм жизни. Работы много, но она продолжается. И пока враг продолжает уничтожать – мы продолжаем восстанавливать», — подчеркнул Терехов.

Читайте также: «Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов города в мае.".