Live
  • Вс 01.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

«Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова

Происшествия 16:30   01.06.2025
Елена Нагорная
«Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова Инфографика: Игорь Терехов/Telegram

Май выдался для Харькова несколько спокойнее по количеству обстрелов, чем апрель, информирует мэр Игорь Терехов.

Городской Ситуационный центр зафиксировал 64 удара. 67 человек пострадали, среди них два ребенка. Основным ударным инструментом россиян остаются БпЛА типа «Шахед» и «Молния», отметил городской голова.

«Как и на протяжении всей полномасштабной войны, в мае Россия целенаправленно била по гражданским объектам: частным предприятиям, объектам транспортной инфраструктуры, жилым районам, по которым мы вскоре опубликуем отдельную аналитику», — написал Терехов.

Воздушные тревоги непосредственно в Харькове в мае длились около семи суток, что вдвое меньше, чем в Харьковской области.

Читайте также: В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар по полигону: командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку
Удар по полигону: командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку
01.06.2025, 16:55
Новости Харькова — главное за 1 июня: новые угрозы РФ, обстрелы в мае
Новости Харькова — главное за 1 июня: новые угрозы РФ, обстрелы в мае
01.06.2025, 17:17
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер
12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер
01.06.2025, 14:31
СБУ сообщила о поражении в РФ более 40 самолетов, бомбивших украинские города
СБУ сообщила о поражении в РФ более 40 самолетов, бомбивших украинские города
01.06.2025, 17:35
Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о текущих сутках
Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о текущих сутках
01.06.2025, 17:14

Новости по теме:

21:18
Новости Харькова – главное за 31 мая: удары, мужчина в форме устроил стрельбу
12:55
Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов
06:19
Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший
22:15
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
19:52
Последние звонки прозвучали в Харькове: Терехов — об образовательных планах

Вы читали новость: ««Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 16:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Май выдался для Харькова несколько спокойнее по количеству обстрелов, чем апрель, информирует мэр Игорь Терехов.".