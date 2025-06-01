«Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова

Май выдался для Харькова несколько спокойнее по количеству обстрелов, чем апрель, информирует мэр Игорь Терехов.

Городской Ситуационный центр зафиксировал 64 удара. 67 человек пострадали, среди них два ребенка. Основным ударным инструментом россиян остаются БпЛА типа «Шахед» и «Молния», отметил городской голова.

«Как и на протяжении всей полномасштабной войны, в мае Россия целенаправленно била по гражданским объектам: частным предприятиям, объектам транспортной инфраструктуры, жилым районам, по которым мы вскоре опубликуем отдельную аналитику», — написал Терехов.

Воздушные тревоги непосредственно в Харькове в мае длились около семи суток, что вдвое меньше, чем в Харьковской области.