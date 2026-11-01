Не раз садился за руль пьяным: что грозит жителю Берестинщины

35-летнему жителю Берестинского района неоднократно выписывали админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии. Суд запретил ему садиться за руль, но полиция снова остановила его, когда он ехал навеселе.

В полиции рассказали, что суд признал 35-летнего мужчину виновным в ряде административных правонарушений, в частности — он неоднократно ездил нетрезвым.

Суд запретил ему водить автомобиль. Однако в августе в поселке Сахновщина сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ с фигурантом за рулем — и тот снова был «под шофе».

Теперь мужчине грозит наказание за неисполнение судебного решения. О подозрении по ч.1 ст. 382 ему уже сообщили.

Читайте также: Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине

Напомним, 43-летнему мужчине грозит срок за вождение с фальшивыми водительскими правами, которые он купил через интернет. Подделку выявили на одном из блокпостов на Чугуевщине.