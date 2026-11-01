Не раз сідав за кермо п’яним: що загрожує жителю Берестинщини
35-річному жителю Берестинського району неодноразово виписували адмінпротокол за керування у нетверезому стані. Суд заборонив йому сідати за кермо, але поліція знову зупинила його, коли він їхав напідпитку.
У поліції розповіли, що суд визнав 35-річного чоловіка винним у низці адміністративних правопорушень, зокрема – він неодноразово їздив нетверезим.
Суд заборонив йому керувати автомобілем. Однак у серпні у селищі Сахновщина співробітники поліції зупинили автомобіль ВАЗ із фігурантом за кермом – і той знову був “під шофе”.
Наразі чоловікові загрожує покарання за невиконання судового рішення. Про підозру за ч.1 ст. 382 йому вже повідомили.
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Нагадаємо, 43-річному чоловікові загрожує термін за водіння з фальшивими водійськими правами, які він купив через інтернет. Підробку виявили на одному із блокпостів на Чугуївщині.