Їхали евакуювати людей: БпЛА атакував авто поліції на Харківщині, є поранені

Вранці 28 жовтня російський дрон атакував евакуаційну групу поліції «Білі янголи», яка спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала до села Зелений Гай для евакуації населення.

«Під час руху ворожий FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Службовий автомобіль значно постраждав, однак залишився на ходу. Також пошкоджений транспортний засіб гуманітарної організації.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, близько 12:50 у Харкові було чутно вибух. Під ударом опинився Основ’янський район. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, загинув 60-річний чоловік, постраждали чотири людини.

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