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Їхали евакуювати людей: БпЛА атакував авто поліції на Харківщині, є поранені

Події 16:03   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Їхали евакуювати людей: БпЛА атакував авто поліції на Харківщині, є поранені

Вранці 28 жовтня російський дрон атакував евакуаційну групу поліції «Білі янголи», яка спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала до села Зелений Гай для евакуації населення.

«Під час руху ворожий FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Службовий автомобіль значно постраждав, однак залишився на ходу. Також пошкоджений транспортний засіб гуманітарної організації.

удар по авто полиции на Харьковщине

удар по авто полиции на Харьковщине

удар по авто полиции на Харьковщине

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, близько 12:50 у Харкові було чутно вибух. Під ударом опинився Основ’янський район. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, загинув 60-річний чоловік, постраждали чотири людини.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 16:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня російський дрон атакував евакуаційну групу поліції «Білі янголи»".