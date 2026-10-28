Приїхав на концерт до Швеції: затримали харківського екснардепа Святаша

Колишнього харківського нардепа Дмитра Святаша, якого заочно засудили за виправдовування збройної агресії РФ та шахрайство, затримали на в’їзді до Швеції.

Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на шведське видання Expressen та судові документи. Зазначається, що 22 жовтня Святаш приїхав до Швеції на концерт американського музиканта Стіві Вандера, розповів його адвокат Марк Сафарян. Але екснардепа затримала прикордонна поліція.

Колишній політик має громадянство як РФ, так і України, але, за даними журналістів, він пред’явив саме український паспорт на прикордонному контролі.

Офіційною причиною заборони на в’їзд, за словами адвоката, стало «рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд у вересні 2026 року, яке було внесене до спільної бази даних країн Шенгенської зони». Але захисник вважає, що «це має політичний підтекст».

«Цей хлопець – один із найбільш розшукуваних в Україні, і вони це знають, тому й роблять це», – сказав адвокат.

Повідомляється, що наразі Святаш перебуває у центрі утримання під вартою Міграційної ради Швеції у Мерсті (передмістя Стокгольма). Його адвокат подав апеляцію до суду. Він стверджує, що під час в’їзду до Швеції екснардеп мав необхідні документи, маршрут поїздки, мету та надав належні пояснення. Сафарян також зазначив, що Дмитро Святаш «не має проблем із поверненням до РФ і готовий якнайшвидше організувати поїздку приватним літаком».