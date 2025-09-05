Швеція продовжує підтримувати Харків
Віцемер Харкова Олександр Новак провів зустріч із мером міста Еребру (Швеція) Джоном Йоханссоном, повідомляє міськрада.
Сторони обговорили перспективи встановлення партнерських відносин між містами та намітили подальші кроки щодо укладання двосторонньої угоди про муніципальне партнерство.
Олександр Новак подякував шведським партнерам за підтримку. Він повідомив про події в Харкові та виклики, які город долає щодня.
Джон Йоханссон заявив, що зацікавлений у підтримці Харкова та запевнив у подальшій співпраці. Він розповів, що хоче використати досвід Харкова у реагуванні та розв’язуванні проблем в умовах надзвичайних ситуацій.
5 Вересня 2025 в 20:39
