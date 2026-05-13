Понад 100 тисяч квітів висадять у саду Шевченка
У Центральному парку розповіли: у саду Шевченка почали висаджувати клумбу “Слава Україні” та квітники на центральній алеї.
“Орнаменти, розроблені для них, гармонійно продовжують візерунки навколо пам’ятника Тарасу Шевченку“, – зазначили у повідомленні.
Загалом озеленювачі КП “Центральний парк” на зазначених локаціях планують висадити понад 100 тисяч квітів.
Нагадаємо, біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Харкові розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент. Зокрема, майстри поєднують яскраві квіти та рослини з декоративним листям. Кажуть: для втілення цього задуму знадобиться близько 12 тисяч саджанців п’яти різних видів. До кінця тижня комунальники планують облаштувати ще три квіткові композиції поруч із пам’ятником.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квіти, клумбы, Харків, центральний парк;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 09:21;