Понад 100 тисяч квітів висадять у саду Шевченка

Суспільство 09:21   13.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Центральний парк Харкова

У Центральному парку розповіли: у саду Шевченка почали висаджувати клумбу “Слава Україні” та квітники на центральній алеї. 

Орнаменти, розроблені для них, гармонійно продовжують візерунки навколо пам’ятника Тарасу Шевченку“, – зазначили у повідомленні.

Фото: Центральний парк Харкова

Загалом озеленювачі КП “Центральний парк” на зазначених локаціях планують висадити понад 100 тисяч квітів.

Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Харкові розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент. Зокрема, майстри поєднують яскраві квіти та рослини з декоративним листям. Кажуть: для втілення цього задуму знадобиться близько 12 тисяч саджанців п’яти різних видів. До кінця тижня комунальники планують облаштувати ще три квіткові композиції поруч із пам’ятником.

