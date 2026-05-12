Комфортне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 13 травня

Погода 19:56   12.05.2026
Олена Нагорна
У середу, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. У самому Харкові вдень буде сухо.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 10–12 градусів тепла, вдень – 22–24, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 9–14 градусів зі знаком «плюс», удень – 21–26.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Завтра територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому й похолоднішає, — пише синоптикиня Наталка Діденко. – Денна температура повітря становитиме +11 – +16 градусів, лише на сході та південному сході України ще побуде тепліша погода, +19 – +24 градуси. Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі”.

