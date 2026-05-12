Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
В среду, 13 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем местами по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. В самом Харькове днем будет сухо.
В Харькове ночью термометры будут показывать 10–12 градусов тепла, днем – 22–24, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 9–14 градусов со знаком «плюс», днем – 21–26.
Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
«Завтра территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому похолодает, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Дневная температура воздуха составит +11 – +16 градусов, лишь на востоке и юго-востоке Украины еще побудет теплая погода, +19 – +24 градуса. Из-за деятельности атмосферного фронта активизируются дожди».
Читайте также: На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 19:56;