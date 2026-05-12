Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая

Погода 19:56   12.05.2026
Елена Нагорная
В среду, 13 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем местами по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. В самом Харькове днем будет сухо.

В Харькове ночью термометры будут показывать 10–12 градусов тепла, днем – 22–24, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 9–14 градусов со знаком «плюс», днем – 21–26.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

«Завтра территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому похолодает, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Дневная температура воздуха составит +11 – +16 градусов, лишь на востоке и юго-востоке Украины еще побудет теплая погода, +19 – +24 градуса. Из-за деятельности атмосферного фронта активизируются дожди».

Читайте также: На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине

