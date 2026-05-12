Масштабный ремонт дороги в центре Харькова — мэрия показала фото
Фото: Харьковский горсовет
В переулке Армянском в Харькове продолжается текущий ремонт дорожного покрытия на общей площади 8 тысяч квадратных метров.
Специалисты КП «Дорремстрой» уже выполнили подготовительный этап: срезали старый асфальт и выровняли бортовой камень. Сейчас они укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, чтобы подготовить основу для финишного покрытия, сообщили в Харьковском городском совете.
Кроме проезжей части, коммунальщики также планируют отремонтировать тротуар.
Напомним, в конце апреля в мэрии Харькова сообщали, что текущие ремонты продолжаются на улицах Данилевского, Григория Сковороды, Полевой, Каденюка и других.
Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 19:04;