Масштабный ремонт дороги в центре Харькова — мэрия показала фото

В переулке Армянском в Харькове продолжается текущий ремонт дорожного покрытия на общей площади 8 тысяч квадратных метров.

Специалисты КП «Дорремстрой» уже выполнили подготовительный этап: срезали старый асфальт и выровняли бортовой камень. Сейчас они укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, чтобы подготовить основу для финишного покрытия, сообщили в Харьковском городском совете.

Кроме проезжей части, коммунальщики также планируют отремонтировать тротуар.

Напомним, в конце апреля в мэрии Харькова сообщали, что текущие ремонты продолжаются на улицах Данилевского, Григория Сковороды, Полевой, Каденюка и других.

