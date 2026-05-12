Масштабний ремонт дороги в центрі Харкова — мерія показала фото
Фото: Харківська міськрада
У провулку Вірменському в Харкові триває поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі 8 тисяч квадратних метрів.
Фахівці КП «Шляхрембуд» уже виконали підготовчий етап: зрізали старий асфальт і вирівняли бортовий камінь. Зараз вони укладають вирівнювальний шар асфальтобетону, щоб підготувати основу для фінішного покриття, повідомили у Харківській міській раді.
Окрім проїжджої частини, комунальники також планують відремонтувати тротуар.
Нагадаємо, наприкінці квітня в мерії Харкова повідомляли, що поточні ремонти тривають на вулицях Данилевського, Григорія Сковороди, Польовій, Каденюка та інших.
Читайте також: Які дороги на Харківщині мають відновити вже до 1 червня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, новини Харкова, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Масштабний ремонт дороги в центрі Харкова — мерія показала фото», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 19:04;