Масштабний ремонт дороги в центрі Харкова — мерія показала фото

У провулку Вірменському в Харкові триває поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі 8 тисяч квадратних метрів.

Фахівці КП «Шляхрембуд» уже виконали підготовчий етап: зрізали старий асфальт і вирівняли бортовий камінь. Зараз вони укладають вирівнювальний шар асфальтобетону, щоб підготувати основу для фінішного покриття, повідомили у Харківській міській раді.

Окрім проїжджої частини, комунальники також планують відремонтувати тротуар.

Нагадаємо, наприкінці квітня в мерії Харкова повідомляли, що поточні ремонти тривають на вулицях Данилевського, Григорія Сковороди, Польовій, Каденюка та інших.