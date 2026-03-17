До середини травня перекрили вулицю в Харкові – як об’їжджати
У пресслужбі мерії розповіли, що до 15 травня в Харкові рух транспорту на вулиці Северина Потоцького на ділянці від вулиці Миру до проспекту Героїв Харкові буде заборонений.
Відкриють перекриту ділянку 15 травня о 20:00.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» ремонту колектору“, – уточнили у повідомленні.
Об’їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями Миру, пр. Архітектора Альошина, пр. Героїв Харкова та іншими, додали в пресслужбі міськради.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, перекрыли движение, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 11:05;